Noirterre Ils rêvent d'un voyage en Italie

0

La fine fleur de l'agility est réunie jusqu'à ce dimanche soir, à Noirterre. Charlène et Nathan Magnoux défendent les couleurs locales. Ce week-end, Charlène et Nathan sont les seuls représentants bressuirais en lice, parmi les 175 seniors. « Et nous ne sommes que cinq ou six, issus de l'ex-Poitou-Charentes », situe Nathan.

Le duo porte haut les couleurs du club Can'in (Club agility Noirterre'in). L'an dernier, il s'était hissé jusqu'au niveau européen. Une tout autre dimension, découverte dans les environs de Lille, qui a forcément donné envie aux jeunes gens de faire coup double. Mais pour cela, la sélection est drastique. Elle passe, notamment, par une belle performance ce week-end, à domicile.

Lire aussi « Le Courrier de l'Ouest » de dimanche 26 mars, édition Deux-Sèvres.