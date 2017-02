Niort Yannick Jaulin présente « Coline »

0

Le conteur et humoriste Yannick Jaulin est venu présenter son dernier album jeunesse, paru chez Marmaille et cie, « Colline ou les couleurs du temps », hier après-midi à la Librairie des Halles. Il y a mis toute sa fouge et son éloquence. Quant à l'autre nouvel album paru chez Marmaille et cie, « Oups, y'a un loup », il était défendu par ses auteurs Titus et Fabien Ökto Lambert. Tout cela s'est fait dans la bonne humeur en présence de nombreux intéressés.

