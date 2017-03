Niort Une appli anti gaspi séduit des commerçants

0

Lancée au mois de juin à Lille et à Paris, Too Good To Go est une application mobile.

Son principe est simple : mettre les utilisateurs en relation avec des commerçants pour lutter contre le gaspillage en leur permettant d'acheter, à prix très réduits, leurs invendus.

Après une campagne de crowdfunding et plus de 12 000 € récoltés, l'application s'est développée dans d'autres villes françaises : Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, Montpellier, Poitiers et tout dernièrement Rennes. Elle vient d'arriver à Niort en cette mi-mars.

Les enseignes Espace Bio 79 et le Fournil du Marais ont décidé d'adhérer à ce nouveau service. Depuis ? Elles n'ont plus d'invendus.

À lire ce samedi 18 mars dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.