Le spectacle de Rock the Ballet prévu initialement le 25 novembre 2016 à l'Acclameur et qui avait été reporté au 3 avril 2017 est annulé. Les spectateurs ayant acheté leur billet peuvent procéder dès à présent au remboursement. Il faut pour cela se munir de son (ses) billet(s) et se rendre directement dans le point de vente dans lequel les billets avaient été achetés. Les billets sont remboursables dès maintenant.