Niort. Privés de cinéma à cause d’une coupure de courant

Samedi 4 février, peu avant 13 heures, les spectateurs des douze salles des cinémas CGR de Niort ont été victimes d’une coupure électrique qui a brutalement interrompu le passage des films de la séance du matin.

Malgré l’intervention du personnel et des responsables du cinéma - qui ont régulièrement informé les spectateurs dans chaque salle -, la coupure se révélait plus sérieuse qu’escomptée et, semble-t-il, étendue à plusieurs commerces et habitations voisines.

Les spectateurs du CGR ont bénéficié d’un avoir pour une prochaine séance de leur choix dans le multiplex niortais. En sortant, ils ont pu constater que le hall d’accueil du cinéma se trouvait dans la pénombre.