Niort Près de 50 ans de créations florales dans le centre-ville

Claudine Jambel œuvre encore, pour quelques mois, au cœur du centre-ville. Son magasin Art et nature fermera ses portes le 1er juillet. Fini la verdure et les couleurs dans les vitrines du magasin et au pied du carrefour des rues Saint-Jean, du Rabot et Sainte-Marthe. Place à une enseigne voisine de vêtements pour hommes, dès l’été prochain, dans cet espace stratégique.

Une page se tourne dans le centre-ville. " Je ne suis pas la plus vieille des commerçantes, mais la plus ancienne, oui ", confie la sexagénaire. " J’ai commencé en 1968. J’avais 20 ans. "

La fleuriste s’était installée à son compte en 1998. " La retraite ? Oui, je suis contente, même si je ne me rends encore pas bien compte… Mais la créativité va me manquer. "

