Niort Pourquoi Apivia mise autant sur le Stade Rochelais Rugby

Dans une interview accordée au Courrier de l'Ouest, Jean-Luc Pelaud, président de la mutuelle Apivia, explique pourquoi cette dernière investit dans le Stade Rochelais Rugby depuis plus de 20 ans, au point d'être le premier sponsor du club maritime.

A quelques semaines des demi-finales du Top 14 que devrait jouer le club, le président d'Apivia revient sur l'engagement de la mutuelle niortaise

Il dit notamment : " Certaines personnes nous disent : ’vous avez du bol d’être partenaire cette année du Stade’. En fait, comme je vous l’ai indiqué, cela fait très longtemps que notre mutuelle suit le club. Nous l’avons été dans les bons et mauvais moments du club. Notre démarche s’inscrit dans un cadre d’accompagnement. En fait, nous sommes un peu plus que partenaire. On fait partie intégrante du club. "





Entretien à lire ce mercredi 26 avril dans "Le Courrier de l'Ouest" - édition des Deux-Sèvres.