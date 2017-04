Niort Pour Benoît Hamon, personne "ne concentre le génie de la nation"

0

A défaut d’embraser les cœurs des Français comme aiment à le rappeler les sondages d’opinion, Benoît Hamon a fait battre ceux des Niortais, samedi soir. « Continuez ! », « On est avec vous ! », « Ne lâchez rien ! », « Merci pour les idées que vous défendez ». Ce sont les mots d’encouragement qu’ont souhaité lui faire passer les 300 personnes massées devant une brasserie du centre-ville où était organisée une rencontre-apéro avec le candidat socialiste à la présidentielle.

Une étape en toute simplicité et dépourvue de tout protocole. « On m’avait dit qu’on serait à une terrasse. C’est bien le cas mais pour tout vous dire, je ne pensais pas qu’on serait aussi nombreux », a salué le porteur « d’un futur désirable » avant de délivrer son message d’optimisme à une semaine du premier tour du scrutin. « Ce qui est fondamental, c’est de voter pour vous. Il n’y a pas de raison que l’élection présidentielle n’améliore pas votre vie, que ça ne vous fasse pas du bien tout simplement. Ça sert à cela le bulletin de vote. C’est se poser cette question : comment je me, comment je nous fais du bien ? Et la réponse, c’est de parier sur notre intelligence collective et pas sur le seul fait que l’un des candidats, parce qu’il serait touché par la grâce, arriverait à régler tous les problèmes dans les cinq années qui viennent. Personne ne concentre le génie de la nation. »

