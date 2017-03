Niort L'hommage rendu à Nicole Perez

0

L'assemblée générale de l'UFC - Que choisir 79 mercredi soir à Niort a vu l'élection de Francis Mathieu à la tête de l'association (C.O de mardi. Il succède à Nicole Perez qui en fut la présidente pendant treize ans et en reste administratrice. Le président national, Alain Bezot, avait fait le déplacement. Il a tenu à saluer « la tenacité, la pugnacité et le faux flegme » de celle qui fut sa vice-présidente nationale spécialisée notamment dans les affaires bancaires. Alain Bezot a déclaré aux adhérents que l'un des défis des prochaines années serait la présence de l'UFC sur internet.

