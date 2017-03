Niort Les supporters des Chamois y croient

0

Niort, hôtel Mercure, mardi soir. Il est 20 h 30. Le bus des joueurs parisiens est attendu d'une minute à l'autre. Devant les grilles de l'établissement, une centaine de fans les attendent, dans l'espoir d'arracher un autographe, un selfie, une dédicace.

Mais s'ils se disent supporters parisiens, certains sont avant tout Niortais. Et croient en la victoire des Chamois. C'est le cas de Solenne, 17 ans, étudiante en terminale, bac pro vente. Dès 17 h 30, elle était la première devant l'hôtel. « Bien sûr qu'on va gagner ! On est chez nous, le public niortais est là, à fond derrière les Chamois ! Rien n'est impossible ». Résolument optimiste, elle imagine déjà le scénario idéal. « Je dirai 2-1 pour Niort. Coup franc de Sambia à la 25', but de Dona Ndoh à la 85' pour les Chamois et de Cavani pour Paris à la 25'. En plus là, le PSG a quatre joueurs forfaits, donc on a encore plus de chances » (Thiago Motta, Marco Verratti, Angel Di Maria et Hatem Ben Arfa, N.D.L.R.)

La fête quoi qu'il arrive

Mais si elle croit dur comme fer à un exploit niortais, c'est bien pour le PSG que son cœur bat. Et plus particulièrement Blaise Matuidi, international français. « C'est un joueur français, qui a tellement de talent, il est magnifique ce joueur ! il court trop vite, il est en équipe de France, il a tout réussi dans sa vie, ce mec c'est une pépite. Je le kiff ».

Entre les Chamois et Paris, pour ce match, son cœur balance. « Quelle équipe je vais supporter ? C'est la grande question ! On verra si on se lève pour Paris ou pour les Chamois. Mais une chose est sûre, on achètera l'écharpe : un côté Paris, un côté Chamois. »

Autre certitude, quel que soit le résultat, la jeune femme fera la fête jusqu'au bout de la nuit, « Qu'on reçoive Paris à Niort c'est une chance extraordinaire, donc je pense qu'on va faire la fête toute la soirée, encore plus si Niort gagne car les Chamois le méritent. On fera le tour de Niort avec les drapeaux, les klaxons, ce sera la folie ! »

5 % de chance pour Niort ?

Face à l'ogre parisien, la probabilité d'assister à une victoire des Chamois semble relever de l'exploit. Une tendance a priori confirmée par les bookmakers. « J'ai vu sur un site qu'ils ont 5 % de chance aux Chamois. Mais s'ils s'imposaient, ce serait vraiment une surprise », souffle Alexis, qui veut y croire.

Les récentes contre-performances des Niortais (ils restent sur deux défaites, Ndlr) ne l'inquiètent pas plus que ça. « Les deux défaites de Niort ne m'inquiètent pas, ce n'est pas la même envie de gagner. Ce n'est pas la même rage de vaincre que contre le Red Star ou contre Tours. »

Au jeu des pronostics, il voit les joueurs de Denis Renaud, 2-1.