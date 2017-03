Niort L'enseignant mise sur une appli pour repérer les enfants "dys"

0

Le projet n’est qu’à un stade embryonnaire. Mais il pourrait bien faire bouger les lignes. Et dans le bon sens, cette fois, pour les enfants souffrant de troubles moteurs et d’apprentissage.

Les fameux « dys » que l’Education nationale a tant de mal à faire entrer dans les cases de sa pédagogie normée. C’est pour ces « 5 à 6 % » d’élèves en souffrance qu’Eric Lambert, professeur au Pôle universitaire de Niort, s’est mis en tête de développer un jeu vidéo sur tablette tactile visant la « détection précoce » des publics en difficulté dans les classes de CM1, CM2 et 6e.

« L’objectif de notre appli n’est pas de poser un diagnostic médical, encore moins de se substituer aux professionnels de santé mais d’améliorer l’inclusion scolaire des enfants concernés et d’accompagner les enseignants dans la prise en charge », a exposé, hier, à l’Université de Poitiers, le porteur du projet à l’occasion du lancement officiel de la démarche louée par Anne-Bisagni Faure, la rectrice de l’académie, et soutenue par une pléiade de partenaires institutionnels et privés...

