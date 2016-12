Niort Le sport, nouveau remède de l'hôpital

0

Une convention unique en France lie désormais l’hôpital et le Comité départemental olympique et sportif français. En jeu, la prise en charge des patients du service diabétologie. « Enfin », savoure Joëlle Bruzeau, la responsable du service. « Le socle du traitement repose sur l’activité physique et une alimentation équilibrée et non sur une aide médicamenteuse. Cette démarche est donc une formidable opportunité pour les 400 nouveaux patients du département que nous accueillons chaque année. »

Notre dossier à lire, ce mardi, dans l'édition "Deux-Sèvres" du Courrier de l'Ouest.