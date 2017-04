Niort Le Conseil municipal suspendu après l'apparition de manifestants

0

À l'appel de l'Association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés (ARDDI), de syndicats, d'associations et de citoyens, quelque 250 manifestants ont défilé ce lundi soir entre la place de la Brèche et l'Hôtel de Ville où se tenait le Conseil municipal qui a évoqué le sujet des migrants sans toit.

Il y a été notamment évoqué le cas de ces six familles dont le statut de réfugiés a été refusé par l'OFPRA et qui n'ont plus de logement.

Après avoir été hébergées dans un hôtel de Niort, les six familles ont trouvé refuge ce lundi à la Maison des associations où elles vont passer la nuit.

Le Conseil municipal a été perturbé quelques minutes par des manifestants qui ont crié : « Un toit, c'est un droit : hébergement immédiat ». La réunion a été suspendue une vingtaine de minutes.

