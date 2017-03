Niort Le collège Curie pionnier dans la lutte des clashes

0

25 collégiens de Pierre-et-Marie-Curie ont suivi, ce lundi, une journée de formation pour devenir médiateurs dans l'enceinte de l'établissement. Celui-ci est le seul du secondaire à Niort à mener un tel programme dans ses murs. « C’est un projet que je nourrissais depuis longtemps; Ce n’est pas simple d’accepter l’idée que l’autorité n’est plus seulement incarnée par les adultes. Mais il me semble essentiel de responsabiliser les ados et de leur confier concrètement des clefs pour gérer certaines situations définies », confie Laurence Remérand, la principale.

