Niort Le CAUE a déménagé à la Maison du département

Le Conseil d'architectes, d'urbanisme et d'environnement, CAUE des Deux-Sèvres, jusque-là installé au 15, rue de l'Hôtel de ville, a intégré depuis le début de la semaine, la « maison-mère », la Maison du département, mail Lucie Aubrac, en haut de la colline Saint-André. Cet organisme dirigé par Delphine Page est ouvert au public du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30, le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30. Il peut répondre aux questions de tous ceux qui s'interrogent sur des problèmes d'architecture ou d'urbanisme. Il emploie sept salariés. Sa nouvelle adresse postale est : CAUE 79, Maison du Département, mail Lucie-Aubrac, CS 58880, 79028 Niort cedex. Le numéro de téléphone est le 05 49 28 06 28, le mail : contact@caue79.fr