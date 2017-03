0

Ce samedi avait lieu le 8e Festival Takavoir consacré à des films ne dépassant pas trois minutes et réalisés aux moyens d'un téléphone, d'une caméra de poche ou d'un appareil compact numérique. Avant la soirée de clôture, toute la journée a été consacrée à des ateliers pour petits et grands sur le thème de la virtualité (hologrammes, lunettes 360°; etc).

