Niort La Ville se met au livre-échange

Faire circuler les livres et les partager gratuitement, c’est désormais possible. Le conseil de quartier du Centre-Ville, la Ville de Niort et La Poste se sont associés pour recycler de vieilles boîtes aux lettres et les transformer en boîtes à livres. Le principe est simple : chacun est libre d’y déposer un livre ou d’en prendre un. Cinq de ces boîtes ont été installées : à Pré-Leroy, allée Jacques Coulais, place du Donjon, rue Victor-Hugo et place de la Brèche. Elles ont été inaugurées, ce samedi après-midi, et pourraient rapidement s’étendre aux quartiers.