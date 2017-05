Niort " La ville est relativement propre, mais la campagne... "

0

Le Souchéen Michel Fenioux est l’un des artisans de la Journée citoyenne de la propreté, relayée samedi 13 mai dans plusieurs quartiers. Le retraité a répondu favorablement à l’appel lancé par la municipalité, au nom du club de marcheurs " Un Pas de plus ".

" La ville est relativement propre. C’est nettoyé par les agents municipaux. Mais la campagne, c’est autre chose... ", souligne le Souchéen, qui donne rendez-vous aux randonneurs-nettoyeurs sur le circuit de la Balade souchéenne.

La Journée citoyenne de la propreté est une première à Niort. Le rendez-vous est proposé par la municipalité en lien avec plusieurs associations et Conseils de quartier. " Tous les Niortais sont invités à y participer. Il s’agit d’une opération de sensibilisation à la propreté et au respect du cadre de vie ", précise Sylvette Rimbaud, conseillère municipale déléguée à la propreté.

Les cinq rendez-vous " propreté ", samedi 13 mai

- A Souché. Randonnée pédestre sur le sentier balisé La Balade souchéenne, avec le club de marcheurs de Souché, Un Pas de plus. Départ à 13 h 30 du parc Camille-Richard, boulevard Jean-Cocteau. Parcours de 11 km (2 h 30).

- A Goise. Parcours course à pied - une course, un déchet ramassé - avec le mouvement citoyen Run éco-team de Niort. Départ à 10 heures du parking du stade, rue Massujat. Pour les initiés et les débutants. 8 km.

- A la Tour Chabot - Gavacherie. Grand nettoyage de la place Louis-Jouvet, avec le Conseil de quartier. Rendez-vous sur place à 10 heures.

- A Sainte-Pezenne. Balade sur le sentier pédestre de Sainte-Pezenne, proposée par l’association L’Escale et le foyer de la Colline. Départ à 13 h 30 du parking de la salle des fêtes, rue du Moulin-d’Ane. Parcours de 10 km (2 heures - 2 h 30).

- Aux Brizeaux. Parcours pédestre du quartier nord, organisé par l’association Moulin-à-Vent. Départ à 14 heures de la maison de retraite Orpéa, 57, rue du Moulin-à-Vent. Parcours de 2 km (1 heure).

Pour participer, il se suffit de se munir d’une bonne paire de chaussures de marche et d’un gilet de sécurité. Ce samedi 13 mai, des agents municipaux du service " propreté urbaine " seront présents aux points de départ pour fournir le matériel nécessaire à la collecte (gants, sacs…) et à l’arrivée pour valoriser l’action citoyenne.

Renseignements et inscriptions au 05 49 78 78 90. Site : www.vivre-a-niort.com

