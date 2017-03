Niort La route de Coulonges fermée à partir de ce lundi

0

Comme nous le relations dans notre édition de samedi 25 mars, à partir de ce lundi 3 avril et jusqu'à fin juin, la route de Coulonges est fermée dans sa partie comprise entre la rue Léon-Bourgeois et rue de L'Hometrou pour des travaux d'enfouissement de réseaux. Des déviations seront mises en place par la route de Nantes et la rue du Coteau Saint-Hubert pour les véhicules légers et par la route de Nantes et la route de Teulouze pour les poids-lourds. À la rentrée, en septembre, seul le sens descendant sera fermé.