Niort La rentrée d'Aline en janvier 2017

La troupe niortaise de théâtre d'improvisation, Aline, reprendra ses activités samedi 14 janvier 2017, à 20 h 30, au Centre Du Guesclin de Niort. Elle commencera l'année avec une première soirée cabaret d'Impro des amateurs d'Alinéa. Les comédiens s'attaquent à....la presse, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, féminine, culturelle, économique. Tout est prétexte à improviser, à refaire l'actualité, à réinventer les faits divers. Billetteries : 6 € tarif unique. Billets en vente uniquement sur place le soir du spectacle.

Les activités d'Aline se poursuivront par un stage d'impro samedi 21 et dimanche 22 janvier, le temps d'un week-end avec Sébastien Coutant. Faire de l'impro, développer son imaginaire, jouer avec l'autre, inventer des histoires et personnages, voilà le programme. Inscription à coordination.alineetcie@gmail.com ou au 05 49 06 99 26. Coût : 70 € + 10 € d'adhésion à Aline et Cie. Horaires : 10 heures - 17 heures à la Salle des fêtes de St Liguaire à Niort. Ce stage est ouvert aux plus de 18 ans.

Samedi 28 janvier, Jam d'impro, spécial Québec, à 20 h 30 à la salle polyvalente du Clou Bouchet à Niort. Lors de cette soirée, les membres d'Aline et Cie se retrouveront sur scène avec leurs homologues québécois. Le programme de la soirée est le suivant : 20 h 30, « Les Prémices » (impro vidéo), 21 h 45, dans la tête de... Igor Potoczny, 23 heures, Les Labos Ephémères, minuit, Jam d'Impro.