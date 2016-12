Niort La page Facebook " C'est normal à Niort ", c'est leur bébé

0

Adeline et David sont les créateurs de la page Facebook " C'est normal à Niort ". Lancée il y a deux ans, elle réunit déjà plus de 20 700 fans.

" C'est assez exceptionnel, d'autant plus que la page n'a pas forcément marché dans les autres villes. Même à Lyon, qui compte pourtant beaucoup plus d'habitants que Niort, il y a à peine 30 000 fans ", développe David. " On pense que les Niortais sont très connectés et surtout, très attachés à leur ville ", poursuit Adeline.

Le principe est simple : tous les internautes qui le souhaitent peuvent envoyer une photo drôle, prise à Niort. " Notre but est de diffuser des clichés insolites, qui fassent rire ", soulignent les deux administrateurs, qui reçoivent en moyenne trois photos par semaine.

