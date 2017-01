Niort La maladie et le sport font bon ménage

0

Avec l’association Passerelle Santé Sport, les personnes atteintes de pathologies lourdes réapprennent à faire du sport adapté.

Neuf mois après son ouverture, l’association Passerelle Santé Sport accueille désormais presque une trentaine d’adhérents, qui souffrent tous d’une pathologie lourde.

C’est le cas d’Antoine Morisset, atteint de sclérose en plaques.

« Il n’y a pas de réponse aujourd’hui à ma maladie et les médicaments m’ont déjà rendu parfois encore plus malade ». Alors Antoine décide d’aller à l’association. Il vient désormais une à deux fois par semaine et constate les résultats, qu’ils partagent volontiers sur Facebook pour promouvoir le travail d’Édouard Jean, entraîneur de la structure (titulaire d’une maîtrise en nutrition, d’un diplôme universitaire en préparation physique et d’un diplôme d’État en enseignement sportif).

Dans la vie de tous les jours, Antoine constate facilement les résultats. « Je me passe désormais de ma canne, ainsi que du fauteuil roulant qui me servait encore il y a peu ».

Face aux nouveautés, le monde de la médecine conventionnelle émet souvent des réserves et l’association Passerelle Santé Sport ne fait exception.

« C’est vrai que le fait qu’Édouard ne soit pas diplômé en médecine et son jeune âge inquiètent les professionnels de santé que nous rencontrons », explique Athina Olaussen, trésorier de l’association.

Lundi dans Le Courrier de l’Ouest à télécharger ici