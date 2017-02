Niort Jérôme Baloge : «Avec La Rochelle, plus complémentaires que concurrents»

0

La première conférence des présidents des neuf communautés d'agglomération composant la future grande métropole Niort - La Rochelle, se sont réunis ce mardi à Niort.

Ils ont parlé d'enseignement, de transport, d'infrastructure...

Dans le cadre de cette rencontre, Jérôme Baloge (radical valoisien), président de la CAN, a accordé un long entretien sur les tenants et aboutissants de ce mariage de raison qu'il juge entièrement positif. À la question : qu'ont les Niortais à gagner à travailler avec les Rochelais ? Il répond :

« À se serrer les coudes, on a à gagner à être plus forts ensemble, de peser davantage, et surtout de changer de braquet. On s'est aperçu qu'en faisant l'état des lieux de nos qualités respectives, on était plus complémentaires que concurrents. Il apparaît clairement que Niort et le Niortais c'est l'agglomération du tertiaire, de l'assurance et de la finance, et que La Rochelle c'est une agglomération plus maritime, portuaire et aéroportuaire. On est donc sur des complémentarités fortes, loin des images et des rivalités un peu absurdes. »

