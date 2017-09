Niort Jérôme Baloge assure "vivre un mandat exaltant"

0

Jérôme Baloge ne s’en cache pas. Il « se sent bien dans son costume de maire ». Un peu plus de trois ans après avoir ravi le bureau et surtout le fauteuil de Geneviève Gaillard, l’ancien directeur territorial chez Erdf assure vivre « un premier mandat exaltant. Même si je n’imaginais pas l’intensité de la fonction, j’aime passionnément ce que je fais », assure l’édile de 44 ans qui, le temps d’un match de foot, a accepté de faire un point d’étape, à mi-parcours sur ses engagements, son rôle et ses ambitions pour la ville.

