Niort Ils volaient les deux roues à tout va

Trois mineurs ont été interpellés par des policiers de la Brigade anticriminalité de jour dans le quartier de la gare mercredi. Dans la foulée, ils ont été conduits aux commissariats « pour recel et destruction de deux roues ».

Quelques jours plus tôt, un homme était passé au commissariat en se plaignant du vol d'un quad. Un appel du personnel SNCF, mercredi, ayant repéré un scooter en train de brûler à proximité de la gare a conduit les policiers à se déplacer dans le quartier ferroviaire. Là, ils ont repéré le comportement étrange de trois mineurs sur lesquels ont été retrouvé du matériel de bricolage et mis la main sur le quad dérobé et un troisième deux roues partiellement démonté.

Dans les locaux de la police, les trois jeunes bientôt rejoints par un quatrième mineur de 13 ans et demi ont avoué le vol de cinq scooters, du quad et de trois motos. Avant leur présentation devant un juge des enfants, l'enquête de police se poursuit pour savoir si la bande de mineurs interpellée n'est pas à l'origine d'autres vols de deux roues.

