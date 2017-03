Niort Gourmands et gourmets ont rendez-vous à Noron jusqu'à dimanche soir

0

Depuis ce matin, et jusqu’à dimanche soir, les Deux-Sévriens sont conviés à une très belle table, celle du Salon du vin et de la gastronomie.

Une table dressée avec autant de passion que de gourmandise par le Lions Club Val de Sèvre. A l’occasion de cette 11e édition, l’appétit des organisateurs ne faiblit pas.

Sous le toit du dôme du parc des expositions de Niort - Noron, il y a de quoi tenir un siège.

La riche palette des vins de France y cohabite harmonieusement avec les huîtres, le foie gras, le cassoulet, les manchons de canard, l’huile d’olive, la tapenade, les jambons ibériques, les fromages de chèvre et de vache, la viande de taureau de Camargue, le boudin gris et le boudin noir, les macarons et les pains d’épice, les chocolats…

La liste est loin, très loin d’être exhaustive. Il faut goûter, écouter les producteurs passionnés, et repartir avec quelques provisions.

A lire dans "Le Courrier de l'Ouest" du dimanche 26 mars, édition Deux-Sèvres.