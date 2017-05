Niort Gérald de Palmas le 16 juin à L'Acclameur

0

Gérald De Palmas se produira à L'Acclameur à Niort vendredi 16 juin avec ses plus grands tubes « J'en rêve encore », « Tomber » ou encore son dernier titre « Il faut qu'on s'batte » tiré de l'album « La beauté du geste ». Guitariste, chanteur, auteur - compositeur - interprète, Gérald de Palmas se distingue par un son à la fois naturel et sophistiqué : une voix rock mais sensible, le tout accompagné d'une guitare acoustique.

Prix des places : de 39 € à 48 €.

A lire aussi mardi dans " Le Courrier de l'Ouest " - édition des Deux-Sèvres.