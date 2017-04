0

Après son triomphe de la rentrée parisienne 2016, Gaspard Proust s'installera à Niort…le 22 mars 2018. Il se produira à L'Acclameur. L'humoriste impertinent, cynique, corrosif et brillant, au succès extraordinaire, salué par la critique, revient avec son deuxième spectacle. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Tarifs : de 35 € à 42 €. Informations et réservations : az-prod.fr - 02 47 31 15 33 ou dans les points de vente habituels.