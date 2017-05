Niort Fuite de gaz à Saint-Liguaire (suite)

0

Plusieurs habitants du quartier Saint-Liguaire à Niort étaient toujours privés de gaz, ce jeudi, après l’incident survenu la veille, rue de l’Espérance. Un incident lié à des travaux chez un particulier, qui a entraîné la coupure et la mise en sécurité du réseau, jusqu’à 259 foyers étant en panne de gaz.

" Nos techniciens ont mis hors gaz le réseau et réalisé la réparation ", souligne Renaud Francomme, directeur régional de GRDF, contacté ce jeudi. " La remise en gaz est en cours et à 16 heures ce jeudi, 85 % des habitants sont de nouveau alimentés. La fin de cette remise en gaz sera effective dans la soirée. "

Conformément aux procédures en vigueur, l’alimentation en gaz naturel est prioritairement rétablie pour les établissements recevant du public et les personnes signalées par la mairie. " Pour la remise en service et pour des raisons de sécurité, un technicien de GRDF se déplace au domicile de chaque client ", indique Renaud Francomme. En cas d’absence, un avis de passage est laissé, invitant à contacter les équipes de GRDF au 0 800 47 33 33 (numéro vert) pour rétablir dans les meilleurs délais la distribution en gaz naturel.

Les clients de GRDF peuvent également accéder à un service d’information gratuit, Info-coupure (http://infocoupure.grdf.fr). Les abonnés peuvent ainsi suivre les différentes étapes du rétablissement sur le terrain et connaître l’heure prévue de remise en service.

