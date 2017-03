Niort François Durpaire à la Librairie

0

Dans le cadre du premier festival des Giboulées, et à l'initiative de l'association République et citoyenneté animée par la Conseilllère régionale socialiste, Nathalie Lanzli, la Librairie des Halles accueillait ce vendredi soir François Durpaire. Le coauteur de la bande dessinée, « La Présidente », universitaire poitevin et historien, est intervenu devant une vingtaine de personnes.

