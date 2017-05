Niort Formés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées

0

L’heure est aux révisions au Pôle universitaire de Niort. A quelques jours des examens, Louise, Sophie, Fabien… sont concentrés devant leur ordinateur portable, qui renferme une année de cours du master IDPH, Intégration des personnes handicapées et en difficulté.

Parmi la trentaine d’étudiants des masters IDPH 1 et 2, venus de Vendée, du Pas-de-Calais, du Rhône ou encore de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe, Louise, 22 ans, de Bretagne : " Ce qui me plaît le plus, c’est la diversité des cours, qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur tous les handicaps ".

Le master IDPH, proposé par l’Université de Poitiers et localisé à Niort, existe depuis dix ans. Une formation essentielle, car " les besoins sont patents, dans tous les domaines ", note Jacques Bouchand, maître de conférences en sciences de l’éducation, responsable dudit master au Pôle universitaire niortais.

