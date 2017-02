Niort Erco : cette amitié qui vaut 12 millions d'euros

0

Erco, c'est l'histoire d'une amitié entre quatre potes qui pèse aujourd'hui 80 emplois et 12 millions de chiffre d'affaires.

Tout est parti d'une chamaillerie. Cela, Francis Pouvreau, jeune retraité, s'en souvient comme si c'était hier. Et hier, c'était en 1991. Cogérant d'une entreprise niortaise, il ne partage plus guère les options commerciales de son associé. Il décide de prendre ses cliques et ses claques... Et de tenter l'aventure d'une création d'entreprise avec trois amis. Ils se connaissent. Ils s'apprécient. Ils ont surtout envie de s'associer pour travailler.

Ce mariage à quatre lie Francis, Thierry Drapeau, Jean-Luc Rossard et Olivier Béguier. Leur idée : devenir grossiste en fournitures et équipements de cuisine professionnelle en Poitou-Charentes et en Vendée. « À cette époque, on voulait juste faire du business pour vivre et ne dépendre de personne », reprend le retraité, mais toujours dans les affaires. « On n'aurait jamais imaginé que l'entreprise se développe à ce point-là ». Sourire de l'intéressé.

26 ans après la création d'Erco, la société fait de l'argent. Réalise, au travers de ses différentes structures, près de douze millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie sur ses sites niortais, rochelais et yonnais, 80 personnes.

Lire l'intégralité de l'article dans Le Courrier de l'Ouest de mercredi 15 février