Niort Enfants papillons : la collecte continue

L'association Les Enfants papillons vient de dépasser les 2 300 € collectés pour sa prochaine mission en Inde, à Ayikudi. Départ programmé le 13 janvier.

Il est encore possible de participer puisque le site Ulule propose de repousser l'échéance au 5 janvier. « Je vous sollicite à nouveau pour partager et parler des différentes actions de l'association, annonce Karine Pigeau, présidente. Nous pourrons financer un plus grand nombre de matériel paramédical et ainsi aider plus d'enfants. On peut donner au minimum 5 € et le site est sécurisé ».

Se rendre pour cela sur : https://fr.ulule.com/mission-5-inde/. Chaque don donne lieu à un crédit d'impôt.