Niort Elle lance la balle aux aînés

0

Après avoir œuvré en maison de retraite, Christelle Thréard veut développer le lien social au domicile même des personnes âgées.

Pour prolonger leur autonomie dans leur environnement familier.

« J'ai appris comment tisser des rapports humains tout en douceur par la prise en compte de leurs histoires de vie, de leurs habitudes, de leurs passions et, bien sûr, de leurs éventuelles pathologies », égrène la professionnelle qui voit « dans la bienveillance, l'écoute, l'observation, la patience et le respect » les clefs d'une relation saine basée « sur le bien-être et le plaisir » malgré le poids des ans et l'usure des corps.

Vendredi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici