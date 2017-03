0

Ils sont en garde à vue au commissariat de Niort depuis jeudi 23 mars. Deux jeunes de 13 ans et demi et 15 ans, déjà connus des services de police pour des vols de deux roues, sont suspectés d’avoir commis des vols à la roulotte et des dégradations, à coups de marteau, sur une dizaine de véhicules dans le secteur de la gare.

Les deux mineurs niortais devraient être présentés ce samedi devant le parquet.