Niort Des Serbes interpellés en flagrant délit de cambriolage

0

Vendredi soir, peu après 17 heures, les policiers niortais ont interpellé deux hommes, une femme, deux majeurs, un mineur, de nationalité serbe (un des protagonistes est Français d'origine serbe) qui venaient de commettre un vol avec effraction avenue Saint-Jean-d'Angely à Niort. Ils avaient notamment fracturé vitres et volets pour pouvoir s'introduire à l'intérieur de la maison d'habitation. Au moment de leur interpellation, ils avaient en leur possession une vingtaine de bijoux. Dans leur voiture, garée non loin de là, on a retrouvé des objets de grande marque comme un sac Louis-Vuitton, une montre Dior ou encore une parure Mont-Blanc sans que le préjudice ait été précisément chiffré. Samedi soir, les trois complices étaient toujours en garde à vue.

A lire aussi dimanche dansLe Courrier de l'Ouest, édition des Deux-Sèvres.