Niort. Des osthéos voyageurs au grand cœur

Ostéopathes au Mans, la Niortaise Emmanuelle Gaultron et son compagnon viennent d’entreprendre un voyage autour du monde pour dispenser des soins auprès des populations défavorisées de 24 pays.

Diplômés de l’école d’ostéopathie de Nantes, la Niortaise Emmanuelle Gaultron, 27 ans, et le Sarthois Jérémie Cholière, 26 ans, ont les mains qui les démangent. Depuis plus de deux semaines, elles se posent sur des Cambodgiens défavorisés qui n’ont certainement jamais entendu parler d’ostéopathie. Un projet qu’ils ont mûri au fil des années.



« Dès la fin de nos études, nous avions envie de voyager mais évidemment, cela coûte de l’argent et nous avons commencé à travailler sans perdre cet objectif de vue », racontait la Niortaise Emmanuelle avant le départ de son périple, début janvier. « Notre idée déjà, c’était de faire un tour du monde ».



Petit à petit, l’idée a progressé, fait son chemin et évolué légèrement. « On a réalisé que partir un an sans travailler, sans faire ce métier qu’on aime, ce serait un peu dur. C’est comme ça qu’on a eu l’idée d’allier l’humanitaire au voyage en créant l’association Hands of solidarity ».

Le grand voyage, qu’ils ont débuté jeudi 12 janvier pour s’envoler vers le Cambodge, leur permettra de prendre des contacts et de poser les jalons du projet. « On va voir les besoins réels sur place, comment notre travail est perçu… »

Un enrichissement personnel.

Dans 24 pays, de l’Asie à l’Amérique du sud, Emmanuelle et Jérémie mettront leurs mains sur les douleurs de ceux qui n’ont rien.

