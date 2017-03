Niort-PSG Des fans très déçus de ne pas avoir pu approcher leurs idoles

0

Devant l'hôtel Mercure, ce mercredi matin, dès 10 heures, malgré la pluie incessante, Nathalie, une jeune maman attendait avec ses deux enfants devant les grilles de l'hôtel Mercure, dans l'espoir d'apercevoir les stars du PSG. En vain.

Au bout d'une demi-heure, la jeune femme lâche : « Si je suis déçu ? Très, je trouve ça lamentable. Déjà hier soir, à l'aéroport, il n'y en a pas un qui s'est approché, alors qu'il y avait des dizaines de gamins qui les attendaient. Ils n'ont même pas pris la peine de s'approcher pour faire juste un coucou. Je suis très déçue. Il faut mieux supporter les handballeurs, eux au moins ils sont accessibles ! »

Enfants en larmes

Nathalie ne décolère pas. Depuis un mois, Aymeric, 9 ans, et Axel, 13 ans, ne pensaient qu'à ça. « Moi ça me fend le cœur. Ils brisent le rêve de nos enfants. A la fin, les supporters les huaient à l'aérodrome. Ils étaient dégoûtés. Plusieurs enfants sont partis en larmes. ». Une déception d'autant plus grande que la famille niortaise n'assistera pas au match, n'ayant pas réussi à se procurer des places.

Avant que le trio ne s'en aille, un vigile, habitué à encadrer le club francilien, s'approche d'eux : « Si vous attendez pour voir les joueurs, je vais vous le dire cash, ils ne viendront pas. L'an dernier ils seraient venus, mais depuis le changement d'entraîneur, cette saison, les balades matinales autour de l'hôtel ont été supprimées. Et la configuration de l'hôtel ne leur permet pas de venir (les grilles sont trop loin des portes de l'hôtel, Ndlr) ».

Il faut également savoir, toujours selon les dires du vigile, « que les veilles de match, les joueurs ont interdiction de faire des selfies ou de signer des autographes ».