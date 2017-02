Niort L'Université populaire du Niortais débat sur le féminisme le 10 février

0

Après un premier volet permettant le constat et le repérage des inégalités, un second consacré à l'histoire du féminisme : l'Université populaire du Niortais (UPN), associée à Impulsions Femmes et au Planning familial, propose de poursuivre la réflexion sur le thème : « Il paraît que l'égalité femme-homme n'est plus à faire ? Et maintenant ? ». Rendez-vous vendredi 10 février à 20 h 30 au CSC du Marais 3, place de la Coutume à Coulon.

Pour en débattre, les organisateurs ont invité Yveline Nicolas qui anime notamment un groupe de « féministes pour la justice climatique ». Elle est aussi coordinatrice de la plate-forme Genre et développement instituée par le ministère des Affaires Etrangères.

Libre participation aux frais, inscriptions au CSC du Marais au 05 49 35 99 90, contact : upniortais@gmail.com.