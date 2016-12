Niort Chaque jeudi, Jessica leur fait voir la vie en rose

Depuis un peu plus d’un an, Jessica Henry enfile, chaque semaine, sa blouse rose pour rendre visite à des résidants d’une maison de retraite niortaise. Pour jouer, papoter et se sentir utile.

« A chaque fois, on joue, on parle de la pluie et du beau temps, de la politique, du petit dernier, de leur vie d’avant et de la mienne. On vit l’instant présent sans arrière-pensée. Ce sont des relations très simples et, en même temps, d’une richesse incroyable. C’est ce qui me fait venir même quand j’ai un peu la flemme. Car après chaque moment partagé, je rentre chez moi avec le sentiment d’avoir été utile. C’est un plaisir de les retrouver », confie la bénévole des Blouses roses.