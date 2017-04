Niort Ces entrepreneurs partis de rien...

0

Cette famille tunisienne avait de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. « Avec le RSA et les allocations familiales pour nos quatre enfants, nous avions 1 100 € par mois. A cinq ce n’est pas facile. J’ai fait des ménages, distribué de la publicité dans les boîtes aux lettres. Mais ça ne mène pas très loin. Ce que je voulais surtout, c’était sortir de l’assistanat », confie Mariem Yahiaoui.



Ouvrir un restaurant, cette maman, installée en France depuis 2001, y avait parfois songé. « J’ai toujours rêvé d’un tel projet mais je n’ai jamais pensé qu’il pourrait se concrétiser ici, en France. Un jour, une assistante sociale m’a donné le numéro de téléphone de Mme Morello à la Chambre de commerce. J’ai obtenu un premier rendez-vous, le 13 septembre 2015 ».

