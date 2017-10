Niort Au moins 50 vols dans les voitures élucidés

0

Un garçon de 18 ans a été interpellé au cours de la nuit de lundi à mardi, dans le centre de Niort, par les policiers de la brigade anticriminalité du commissariat.

Le jeune homme, SDF, était recherché pour une série de vols à la roulotte perpétrée dans différentes rues de Niort depuis la fin août dernier.

Placé en garde à vue et entendu pour une cinquantaine de faits, le suspect en aurait reconnu 25.

Ce chiffre s'ajoute aux 22 vols à la roulotte déjà commis dans le quartier de la gare à Niort en juin et juillet dernier et pour lesquels il avait été interpellé et déjà placé en garde à vue.

À lire ce mercredi 4 octobre dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.