Niort Agés de 13 et 15 ans, ils vandalisent une vingtaine de véhicules

Ils ont été interpellés le 22 mars, à Niort.

Ces deux mineurs âgés de 13 ans et demi et 15 ans, déjà connus des services de police pour leur participation à des vols de deux-roues commis entre début janvier et fin février, sont montés en puissance sur le terrain de la délinquance.

Le 22 mars au matin, la SNCF prévient la police.

Sur le parking niortais qu’utilisent de nombreux usagers du rail, rue de l’Industrie, une vingtaine de véhicules ont été vandalisés.

Vitres brisées, impacts sur les carrosseries et les optiques… : les auteurs n’y sont pas allés de main morte.

Les voitures ont également été fouillées, différents objets ont été brûlés.

