Niort 200 à 250 soutiens aux centres socioculturels devant la mairie

Le maire radical-valoisien de Niort, Jérôme Baloge, ne cache pas que les années électorales sont source d’incertitudes à l’heure d’arrêter le budget. « On ne sait jamais ce qui peut sortir du chapeau », disait-il avant la séance du Conseil municipal.

Pas qeu quoi rassurer les 200 à 250 personnes qui se sont rassemblées ce lundi soir sur le parvis de l'hôtel de ville en solidarité avec les représentants et salariés des centres socioculturels niortais, juste avant le Conseil municipal qui devait débattre du budget 2017.

« On a depuis un peu plus d’un an une discussion avec les centres socioculturels. Certains nous ont fait part qu’ils étaient pour le maintien de l’ESN, d’autres non. De notre côté, nous continuons à croire que les centres socioculturels, même indépendants de l’Ensemble socioculturel, ont toutes leurs raisons d’être. Ils peuvent parfaitement concourir aux appels à projets que nous lancerons dans le cadre de notre politique jeunesse », a déclaré le maire.