Times Square: le chauffard est un ex-militaire avec un casier judiciaire

Le conducteur qui a renversé un total de 23 piétons sur Times Square jeudi à New York était un ancien militaire de l'US Navy et avait un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse, a indiqué le maire Bill de Blasio.

"Sur la base de l'information dont nous disposons pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'il s'agissait d'un acte de terrorisme", a déclaré le maire de New York lors d'une conférence de presse sur les lieux. L'homme, qui a été interpellé et identifié comme Richard Rojas, 26 ans, a renversé au total 23 piétons, ont précisé les autorités et une jeune femme est morte sur le coup.