Neuvy-en-Mauges Les rois de la mécanique au stock-car

Au Trophée stock-car de Neuvy-en-Mauges, qui s’est achevé, hier, le spectacle n’est pas que sur la piste. Dans les stands, des centaines de mécaniciens, professionnels ou amateurs, bichonnent les carrosseries et les moteurs des bolides. Un travail continu et nécessaire tant les véhicules sont mis à contribution. Tous les moyens et les astuces sont bons pour permettre aux véhicules de rouler. « Ça fait partie du week-end ! », sourit un des spécialistes, venu avec une écurie parisienne. La 36e édition du rassemblement a réuni cette année encore des milliers de spectateurs sur le site de la Guigneraie.

