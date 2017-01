Neige et verglas: 18 départements placés en vigilance orange

0

Dix-huit départements situés dans le nord de la France sont placés en vigilance orange pour le verglas et la neige, a annoncé vendredi Météo-France, alors qu'une vague de froid s'est installée sur la France.

Les départements, où la plus grande vigilance est recommandée sur les routes, sont: Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et la petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, et Val-d'Oise.

Une masse d'air froide est installée sur la France et "après les fortes gelées de la matinée, les températures de l'après-midi seront à peine positives (...) au nord et sur la Normandie", précise Météo-France.

"En soirée, et la nuit prochaine, les températures vont de nouveau redevenir fortement négatives", ajoute l'organisme de prévision.

Ces températures négatives combinées à "une perturbation faiblement active venue du sud de l'Angleterre" vont donner "de faibles bruines" qui pourront se transformer en "bruines verglaçantes dans l'intérieur des terres au contact de l'air très froid ou des sols gelés", prévient Météo-France.

Ce phénomène touchera dans la nuit de vendredi à samedi le Nord, le Pas-de-Calais et la Normandie avant de gagner progressivement la Picardie, puis l'Ile-de-France dans la matinée.