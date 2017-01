Nantes Volotea lance deux nouvelles lignes vers Toulouse et Mykonos

0

La compagnie low-cost espagnole Volotea lance deux nouvelles lignes au départ de Nantes, l’une vers Toulouse, à partir du 31 mars avec entre deux et quatre vols par semaine, l’autre vers Mykonos (Grèce), à partir du 1er juin avec un vol par semaine.

Présente à Nantes depuis 2012, Volotea proposera ainsi trente-deux destinations en 2017 (sept en France et vingt-cinq en Europe), soit plus de 6 300 vols et 940 000 sièges sur l’année.

Première compagnie aérienne de la plateforme nantaise, où sont basés plusieurs de ses avions, Volotea a transporté plus de 1,7 million de voyageurs en 2016.

