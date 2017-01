Nantes Un livreur de pizzas jugé pour avoir volé 102 codes de cartes bleues

0

Un jeune couple venu de Bordeaux a été interpellé dans un hôtel de Nantes. L'homme et la femme sont accusés d'escroquerie.

Ils étaient amoureux. Elle l’était, du moins. Follement. Au point d’accéder à ses étranges demandes sans rien soupçonner, assure-t-elle.

De quoi parle-t-on ? D’escroqueries, en série. En livrant des pizzas à Bordeaux, son petit ami récupérait les données bancaires des clients et mémorisait les codes cryptés. Dans son téléphone, les policiers ont listé la bagatelle de 102 codes de cartes, récoltés sur une période d’un an et demi !

Jugé en comparution immédiate ce mercredi, le jeune homme de 22 ans reconnaît les vols. Avec l’argent, il s’est offert, sous une fausse identité, sur des sites Internet, des chaussures et des vêtements, notamment. Pour lui, le plus souvent. Montant total des dépenses : 10 870 €…

Une info Presse Océan