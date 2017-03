Nantes Mesures disuasives pour les supporters d'Angers-SCO dimanche au derby

0

Pour la réception d'Angers-SCO au stade de la Beaujoire dimanche, la préfecture de Loire-Atlantique vient d'interdire l'accès à tout supporter du SCO qui n'arriverait pas par autocar ou sous escorte policière.

Ces mesures visant à empêcher tout débordement s'avèrent strictes. Ainsi l'arrêté stipule que :"L'accès, la circulation et le stationnement sur la voie publique au stade de la Beaujoire sera interdit le 2 avril de 8 h à minuit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club SCO d'Angers ou se comportant comme tel, ainsi qu'à toute personne ayant appartenu à une association de supporters dissoute de ce club, à l'exception de celles acheminées sur le lieu de la rencontre par transport en commun (autocar uniquement) et sous escorte policière à partir du lieu et à l'horaire fixés par la préfecture de la Loire-Atlantique au club du SCO d'Angers".

Les supporters individuels angevins vont devoir laisser leur écharpe au vestiaire...

Une info Presse Océan